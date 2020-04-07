立委發起我夠用支援你 捐口罩助國際醫護人員

（中央社記者陳俊華台北7日電）今天是世界衛生日，民進黨立委鍾佳濱說，實名制口罩每14天可以領9片，如果有2成民眾響應使用布口罩或乾蒸，只使用一半的口罩量，國家每週就能提供1000萬片口罩協助國際醫護人員。

民進黨立委鍾佳濱、何志偉、范雲、羅美玲、林楚茵，台灣民眾黨立委邱臣遠及前民進黨立委陳靜敏等人、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉上午在立法院舉行「我夠用、支援你」記者會。

鍾佳濱說，口罩國家隊已經提升產能，每天到1500萬片，口罩實名制2.0中，如果有2成的國人同胞響應，14天9片口罩只用掉一半的話，不管是戴布口罩或是乾蒸法，國家就可以每週提供1000萬片口罩協助國際醫護人員。

鍾佳濱表示，希望未來口罩實名制4.0版可以增列，過去14天沒有領完9片，剩下的可以捐給出去，讓政府做國際醫療援助，民眾還可以選填捐助的國家欄別。

范雲表示，前幾天有位支持者問她，能不能將沒用完的口罩捐給別人，台灣是有責任的世界公民，這是台灣展現對世界責任的時候；如果世界不好，台灣不能獨好，在這時候要發揮大愛，讓大家想到台灣的時候不只是Made in Taiwan，還能感受到Love from Taiwan。

何志偉說，台灣成為口罩生產第二大國，在全世界心中不僅有先進醫療公衛體系，更有人道精神、愛心，發起這活動，一片口罩、一個愛心，讓台灣變成更好的國家，期待每一位在第一線醫療人員保護自己、保護國人，請國人一起響應，把台灣的愛送出去。

林楚茵則以拍手1分鐘的方式，要獻給全球所有醫護人員，也許民眾認為自己很需要口罩不能捐出來，希望大家以1分鐘的掌聲，獻給前線醫護人員。（編輯：黃國倫）1090407