擴大宣傳台灣模式 外交部籌拍防疫影片

（中央社記者陳韻聿台北22日電）武漢肺炎蔓延全球，外交部表示，「台灣模式」民主抗疫治理經驗備受國際肯定，外交部目前正籌拍防疫影片，包括介紹台灣對新南向國家的口罩援贈作為，以擴大宣傳。

立法院外交委員會邀請外交部長吳釗燮明天就「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」專案報告，並備質詢。

根據外交部今晚送達立法院的報告，外交部4月陸續宣布兩波台灣製醫療級口罩援外行動，援贈數量各為1000萬和700萬片，對象包括美國、歐洲數國、日本、友邦、新南向國家及其他友好國家的前線醫療人員，口罩已陸續運抵。

此外，報告指出，台灣還捐贈友邦台製熱像體溫顯示儀，並透過大使館就地募集採購各項防疫物資，協助友邦建構防疫相關軟硬體設施。外交部另也自中美洲統合體（SICA）原有計畫撥款設立武漢肺炎（COVID-19）緊急基金協助友邦宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜及貝里斯提升防疫抗疫能量。

根據報告，外交部持續協調台灣大型醫療院所以視訊會議等方式，與友邦分享台灣的防疫抗疫實務經驗。此外，台灣也與美國、歐盟、捷克等建立防疫合作夥伴關係，並與澳洲進行防疫物資合作。

在推動台灣參與世界衛生組織（WHO）方面，報告指出，儘管國際支持力道增強，在WHO僵硬偏頗的政治考量下，台灣的實際參與仍處處受限。

不過，根據報告，隨著全球武漢肺炎疫情擴大，有越來越多國家注意到，排除台灣於WHO之外對全球衛生安全構成風險。外交部將與衛生福利部等相關部會合作，爭取台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會（WHA），以及參與WHO相關會議、機制及活動。

報告也提到，外交部正籌拍防疫影片，另外也將透過「109年新南向國家電視合作專案」拍攝影片，介紹台灣與其他國家的各項防疫措施合作，以及向新南向國家提供口罩等外交作為。（編輯：林淑媛）1090422