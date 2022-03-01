拜登指派高層級訪團來台 蘇貞昌：美堅定支持台灣

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（中央社記者王揚宇、黃旭昇台北1日電）美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日訪問台灣。行政院長蘇貞昌表示，在世界局勢有變之際，拜登派出非常高層級的訪團來台，可見台美關係、台灣地位的重要，以及美國堅定支持台灣的態度。

立法院今天邀請蘇貞昌專案報告福島食品進口及因應俄烏衝突。蘇貞昌會前接受媒體訪問指出，在世界局勢有變之際，拜登指派相當高層級的訪團專程來台，可見台美關係的重要、台灣地位的重要，以及美國重視區域和平、堅定支持台灣的態度，訪團將與總統蔡英文及相關首長交換意見，共同注意各方情勢，這是非常好的作為。

有關外界關切此時美方派遣跨黨派高層級訪團來台，中國是否反制，以及中共稱台灣人可憑台胞證搭機撤離烏克蘭，甚至有台灣網紅配合宣傳，形成統戰操作；蘇貞昌強調，政府對於周邊及台海、區域等情勢都密切盯住，至於有相關假訊息或境外勢力利用各種方式擾亂視聽，他都交代相關部會，直接更正假訊息，以正視聽。

此外，新北市長侯友宜在新北接受媒體聯訪表示，謝謝美國重視台海和平安全，派訪團到台灣，不分黨派關心台灣。中華民國位於東亞重要關鍵位置且是高科技重鎮，期待一起合作維護台海和平安全，這才是讓中華民國台灣永久發展重要力量，一起加油。

總統府發言人張惇涵2月28日表示，拜登指派跨黨派資深代表團，定3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣，蔡總統預計3月2日上午於總統府接見訪團，並設晚宴接待；值此烏克蘭情勢嚴峻之際，此舉彰顯台美關係「堅若磐石」。（編輯：郭無患）1110301