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簡政便民 室內裝修、公寓大廈管理員等可線上換證

2022/5/26 15:48
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（中央社台北26日電）內政部部務會報今天通過修正3項辦法，未來建築物室內裝修專業技術人員、公寓大廈管理服務人員、建築物昇降設備檢查員及專業技術人員登記證換證作業，將由辦理回訓講習的專業機構及團體，於系統檢核資料無誤後，線上製證換發。

內政部下午透過新聞稿表示，這3項修法包括「建築物室內裝修管理辦法」第20條、「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」部分條文及「公寓大廈管理服務人管理辦法」第3條、第4條、第5條修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

內政部說，現行「建築物室內裝修專業技術人員登記證」與「公寓大廈管理服務人員認可證」的回訓備查及登記證換發流程約需60個工作天。

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內政部說，部務會報通過修法，將原本必須向中央主管機關申請換發，改由中央主管建築機關主辦或委託的專業機構及團體，於回訓講習結束後，將結訓人員資料轉入新開發的「建築行為人系統」，經系統勾稽資料無誤後，即可辦理電子線上換證作業；全程僅需8至10個工作天就能完成，大幅縮短申辦時間。

內政部說，今年下半年才啟動回訓制度的「建築物昇降設備檢查員證」與「建築物昇降設備專業技術人員登記證」，也將一併納入適用電子線上換證。（編輯：林興盟）1110526

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