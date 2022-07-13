藍營擬組醫療後援會力挺 蔣萬安：互動原本就多

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安，被問到黨部將組醫療後援會，是否要搶醫界選票時表示，他在立委崗位上與醫界互動與溝通本來就很多，黨部的安排他很感謝，也都尊重。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席台大政治營「大講者演講」活動，會前接受媒體聯訪，被問及黨部將籌組醫療後援會，是否要尋求醫界支持。

蔣萬安回應，他兩屆立委都在立法院社會福利及衛生環境委員會，與醫界有很多互動與深入溝通，也包含合作推動法案等，對於黨部安排籌組醫療後援會他很感謝，都尊重相關安排。

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對於民進黨推出的人選，衛生福利部長、疫情中心指揮官陳時中，蔣萬安重申疫情還沒結束，加上防疫上的缺失讓民眾不滿，陳時中應該把該做的工作做好，並批評陳時中的「自由業」說法是羞辱政務官責任心、玷汙神聖的防疫工作。

媒體追問台北市長選情，蔣萬安表示，對於棄保、三強鼎立等諸多分析，他沒有那麼多算計，就是一步一腳印爭取市民認同，並表示將與北北基桃提出整體市政願景，讓市民感受到服務。（編輯：李亨山）1110713