民眾黨新竹團結誓師大會 高虹安提市政願景

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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安今天辦「市民新希望 Hsinchu」團結誓師大會，也透過簡報介紹自己，黨主席柯文哲到場力挺並表示，高虹安表現傑出，是新竹市長最好人選。

高虹安致詞表示，她在普通家庭成長，一路就讀從北一女、師大、台大，再赴美攻讀博士。而她在工作上，也是基層做起，中間拐了彎進到立法院，在公民評鑑獲得全院問政第1名。

高虹安說，她是科技背景、理工出身、有著數據思維和務實個性，也了解新竹智慧城市和園區產業需求，並歷經中央立法委員歷練，了解國家政策運作。未來，對於市政願景擘劃，期盼解決竹市塞車問題，讓竹市能區域均衡發展，發揮各自特色。

民眾黨主席柯文哲致詞表示，高虹安在立院的問政表現優異，雖然在台上表現犀利，但不為人知是「背後準備相當努力」。而高虹安在接下新竹市黨部主委後，多次拜會、座談，也了解竹市產業界與市民們的意見與需求，經研究、分析等，更化為質詢、預算、修法提案，可說是了解竹市問題的人，值得託付。

會後，柯文哲接受媒體聯訪表示，民進黨新竹市長參選人沈慧虹，從高虹安還沒宣布參選時，就不斷攻擊，內容是「不是新竹人、新竹不需要兼差打工的市長」等，但沈慧虹是為選市長，不久前才加入民進黨，也不是在新竹出生。

沈慧虹從參選後主打交通專業，對此，高虹安接受媒體聯訪指出，交通是新竹市民最頭痛的問題，反問沈慧虹若是交通專業，為何執政7年多來，交通壅塞仍是市民心中的痛。

高虹安表示，最終回到沒有執行力的問題，也質疑沈慧虹若有專業，知道怎麼做，就應該做出成果，而非一直喊「讓專業的來」，都已經讓她來7年多了。（編輯：方沛清）1110716