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西半部空品不良 台中市府啟動應變措施

最新更新：2019/01/20 11:58

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台灣西半部地區今天空氣品質不佳，空氣品質測站大多呈現黃色、橘色至紅色等級，台中市政府表示，一早已啟動應變措施，包括要求中火等在內的30大固定污染源工廠降載。

台中市環保局表示，受到境內排放污染及境外霾害影響，台中市上午7時，16座空品測站除豐原測站外，其餘測站AQI指標都超過100，達「橘色」至「紅色」（對所有族群不健康）提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

市府表示，環保局已於上午7時啟動應變措施，包括通報台中火力發電廠等大型污染源配合減排並加強巡查，避免突發性污染排放。

環保局指出，目前中火預計減排時段為上午7時到下午4時，截至上午8時為止，台中火力發電廠3座機組因歲修或環保工程而停機未發電，降載約1650MW（百萬瓦），市府將持續要求及督促中火降載，並隨時監測以減緩空污。

環保局長吳志超表示，依據環保署預報，這波空氣品質不良受到大陸霾害及境內產生污染影響，還會持續1至2天，環保局會持續監控空氣品質狀況並執行應變作為，同時，也將檢討原有預報作為，精進空氣品質警示機制。（編輯：方沛清）1080120

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