不只瑞莎 亞大助理教授穆馬速樂當正港台灣人

亞洲大學外國語文學系外籍助理教授穆馬速（Massoud Moslehpour）（圖）20年前來台，熱愛台灣的他今年初申請歸化成功，終於可以大聲說「我是正港台灣人」。中央社記者蘇木春攝 108年1月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）烏克蘭藝人瑞莎歸化取得中華民國籍，無獨有偶，20年前到台灣落地生根的56歲亞洲大學外國語文學系助理教授穆馬速也在今年初歸化成功，讓他可大聲說「我是正港台灣人」。

熱愛台灣的穆馬速（Massoud Moslehpour）公元1962年在伊朗出生，先後到西班牙、美國求學，在美國取得工業科技與職業教育博士後，曾在美國民間企業工作，1999年首次造訪台灣。

穆馬速今天接受中央社記者專訪表示，他在美國念博士時，認識台灣籍妻子，婚後妻子帶兒子返台，九二一大地震（1999年9月21日）發生後，他到台灣探視妻兒，從此在台灣落地生根。

「地震讓我很震撼」，穆馬速回憶，看到地震造成中部滿目瘡痍雖很害怕，但見到民眾團結重建，及對待外國人相當友善，讓他決定留下來。

他說，在台多年後總覺得自己已是台灣人，雖仍看不懂很多中文，但基礎會話已相當流利，最愛阿里山雲海與花蓮縣海岸，而家鄉伊朗也有溫泉，在台泡溫泉成為他回憶家鄉的方式之一。

提到台灣優勢，穆馬速表示，他去過許多國家，安全是台灣最大優點，且中華文化保存很完整，相當吸引他這個「文化迷」；另外，全民健康保險相當傑出，連美國也需要學習。

至於台灣學生，穆馬速表示，普遍相當認真，尤其是念到大學前的學生有過度學習問題，不只平日念書到深夜，假日也常要到學校上課、考試，這在歐美國家看不到，且過於內向、害羞。

穆馬速建議學子多旅行、走出台灣看看，感受不同文化，不要害怕說英語；他開玩笑說，「犯錯不會被殺掉」，可從錯誤中學習，更有自信說出想法，告訴外界台灣很棒。

穆馬速去年中旬注意到國籍法已修正，不需放棄原有國籍就可申請中華民國身分證，他為歸化測驗準備好幾個月，熟讀中文題庫後通過考驗，7日領到中華民國身分證。

取得身分證後，穆馬速接到許多友人祝賀，甚至帶動其他外籍友人也開始準備爭取歸化。

內政部表示，國籍法自民國105年12月21日修正公布迄今已滿2年，經統計修法後已至少65名高級專業人才符合國籍法規定，不必放棄原國籍就可成功歸化。（編輯：李明宗）1080124

影片來源：中央社