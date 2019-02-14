農產數據亮眼 韓國瑜：了解是否有剝削

（中央社記者王淑芬高雄14日電）行政院長蘇貞昌今天LINE上以「空前的農產外銷量、猶如你在我心的重量」做為情人節的問候語。高雄市長韓國瑜受訪表示，政府還有責任了解農產品產銷過程是否受到剝削。

今天是西洋情人節，蘇貞昌LINE貼文也廣被轉傳。韓國瑜上午來到覆鼎金保安宮參拜，媒體受訪談到對於蘇貞昌貼文看法。

他說，如果農漁民過得好，人民生活都會好，盼院長思考為什麼農漁民還有不高興、或賺不到錢的問題，是否產銷中間可能有人被剝削了，「要如何打破剝削」，政府有責任了解。

除了蘇貞昌貼文說明農產外銷創佳績，總統蔡英文也在臉書貼文台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，創下20年新高。

總統臉書指出，賣到中國的農產品比前一年大幅成長，約12.6億美元，同樣破紀錄；不只中國，日本、香港、新南向國家，甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績，可見台灣農產品的好，國際都知道。

韓國瑜就任後積極推動農漁產品外銷，也有一些成績，並計劃2月下旬出訪新加坡、馬來西亞進行農漁產品行銷。(編輯:孫承武)1080214