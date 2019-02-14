這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到
國際

美傳奇航母大黃蜂號殘骸 南太平洋深海找到

沙烏地App成監控女性幫凶 人權人士要求下架
國際

沙烏地App成監控女性幫凶 人權人士要求下架

漏夜協商力抗瞌睡蟲 華航勞資這11小時怎麼過
生活

漏夜協商力抗瞌睡蟲 華航勞資這11小時怎麼過

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道
生活

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

農產數據亮眼 韓國瑜：了解是否有剝削

最新更新：2019/02/14 14:11
高雄市長韓國瑜（前右2）14日上午前往覆鼎金保安宮參拜，為高雄祈福。中央社記者王淑芬攝 108年2月14日
高雄市長韓國瑜（前右2）14日上午前往覆鼎金保安宮參拜，為高雄祈福。中央社記者王淑芬攝 108年2月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）行政院長蘇貞昌今天LINE上以「空前的農產外銷量、猶如你在我心的重量」做為情人節的問候語。高雄市長韓國瑜受訪表示，政府還有責任了解農產品產銷過程是否受到剝削。

今天是西洋情人節，蘇貞昌LINE貼文也廣被轉傳。韓國瑜上午來到覆鼎金保安宮參拜，媒體受訪談到對於蘇貞昌貼文看法。

他說，如果農漁民過得好，人民生活都會好，盼院長思考為什麼農漁民還有不高興、或賺不到錢的問題，是否產銷中間可能有人被剝削了，「要如何打破剝削」，政府有責任了解。

除了蘇貞昌貼文說明農產外銷創佳績，總統蔡英文也在臉書貼文台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，創下20年新高。

總統臉書指出，賣到中國的農產品比前一年大幅成長，約12.6億美元，同樣破紀錄；不只中國，日本、香港、新南向國家，甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績，可見台灣農產品的好，國際都知道。

韓國瑜就任後積極推動農漁產品外銷，也有一些成績，並計劃2月下旬出訪新加坡、馬來西亞進行農漁產品行銷。(編輯:孫承武)1080214

高雄市長韓國瑜（前右2）14日上午前往覆鼎金保安宮參拜祈福，並宣示市府努力拚經濟並行銷農漁產品，呼籲店家要確保商品品質及價格，建立好口碑。中央社記者王淑芬攝 108年2月14日
高雄市長韓國瑜（前右2）14日上午前往覆鼎金保安宮參拜祈福，並宣示市府努力拚經濟並行銷農漁產品，呼籲店家要確保商品品質及價格，建立好口碑。中央社記者王淑芬攝 108年2月14日
地機族