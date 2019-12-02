基市府推景觀自治條例 前立委謝國樑有條件支持

（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）基隆市府推動「景觀自治條例草案」，除賦予市府法源依據，補助建築物或設施所有權人外，同時也研擬罰則，前立委謝國樑今天說，他有條件支持，因為對市容景觀有正面幫助。

基隆市長林右昌表示，景觀自治條例的重點在於對重點景觀地區給予補助或政策性的支持，讓居民願意配合調整，對於破壞或影響都市景觀行為，也有手段進行處理，避免私人利益影響城市發展的利益。

林右昌說，景觀自治條例是城市改變的重要起點，不只是都市景觀，包括自然景觀、推動中的觀光廊帶等，都應該要受到良好的管理，城市質感才能提升。

對於景觀自治條例，謝國樑表示，他有條件支持，首先，重點景觀地區的劃定應該不是單一一次，也許初期是以環港市區、八斗子地區為主，但還是有逐步增加的必要性，而不是僅著重在特定市區部分區域，安樂、七堵、暖暖等其他地區也都有提升市容需求。

至於罰則部分，謝國樑指出，希望能有明確勸導期，讓民眾有合理且足夠時間進行環境改善工作，畢竟建物外觀改善並非一朝一夕可完成，在實際開罰前，應有明確勸導改善期，讓民眾有時間配合。

謝國樑表示，相關經費來源及補助額度也應更加周延規劃，試著找出更多能支應的補助經費，另一方面，補助對象及額度，也應訂立明確的辦法及範圍，以求公平透明。

謝國樑說，基隆市仍有太多街道和角落有著塌陷的房屋和屋頂，經年累月都沒有人去注意或整修，希望市府能夠沒有後顧之憂把這些問題一併解決，提供市民良好的市容環境。（編輯：李錫璋）1081202