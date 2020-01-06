蔡培慧控散播不實文宣 馬文君：網友製作

民進黨南投縣立委候選人蔡培慧競總6日舉行記者會，律師朱文財（左）指出，國民黨對手馬文君的後援會幹部以通訊軟體散布不實文宣，意圖使人不當選，要求散播者停止傳播並道歉，否則將提告。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年1月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）競選立委曾約定「君子之爭」的民進黨蔡培慧、國民黨馬文君首度傳煙硝味，蔡培慧陣營今天指控馬文君後援會幹部散播不實文宣，意圖使人不當選；馬文君陣營回應，是網友製作。

民進黨立委蔡培慧競選總部今天召開記者會指出，國民黨立委馬文君中寮鄉後援會幹部以LINE通訊群組散發不實文宣，涉犯公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」，也侵害蔡培慧本人肖像權，要求散播者立即停止散播，並限24小時內向蔡培慧本人道歉。

這份文宣利用蔡培慧肖像，搭配「疼惜蔡培慧，票投馬文君」、「一起送培慧進內閣」等文字；由於蔡培慧前往中寮鄉車隊掃街，競選總部委託沛揚聯合律師事務所律師朱文財、擔任蔡培慧競總發言人的南投縣議員陳宜君對外說明，並前往派出所備案。

朱文財說，不實文宣利用蔡培慧肖像，卻呼籲票投馬文君，已違反公職人員選舉罷免法第104條，從民事角度上也侵害蔡培慧肖像，若明天中午前不來道歉將向南投地檢署提告；不實文宣誣指蔡培慧落選將進入內閣，這對蔡培慧傷害非常大，如此行為非常卑劣。

蔡培慧競選總部表示，進入內閣是錯誤訊息，蔡培慧從政以來，念茲在茲都是要助南投發展，讓南投教育、農業、中小企業、百工百業更好；利慾薰心、一心為己謀私的心態，才會不正當扭曲蔡培慧從政服務的心。

對此，馬文君競選總部表示，相關影片或圖片「都是網友KUSO而成」，沒什麼好回應，若蔡培慧陣營覺得不恰當要提告，馬文君團隊予以尊重。（編輯：黃世雅）1090106