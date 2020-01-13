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林世雄油畫特展15日登場 展現玉山豐富生態人文

最新更新：2020/01/13 17:26
玉山國家公園管理處15日起在水里遊客中心辦理「林世雄油畫特展」，50多件作品以玉山主峰景緻、動物、原住民文化為主軸。圖為林世雄繪的玉山主峰。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　109年1月13日
玉山國家公園管理處15日起在水里遊客中心辦理「林世雄油畫特展」，50多件作品以玉山主峰景緻、動物、原住民文化為主軸。圖為林世雄繪的玉山主峰。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　109年1月13日

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）玉山國家公園管理處15日起在水里遊客中心舉辦「林世雄油畫特展」，50多件作品以玉山主峰景緻、動物、原住民民俗文化為主軸，用藝術呈現玉山國家公園豐富的生態及人文。

玉山國家公園管理處邀請畫家林世雄在玉管處水里遊客中心展出油畫作品，15日下午將舉辦「國家寶藏‧玉山神話─林世雄油畫特展」開幕式，以玉山主峰、動物、原住民民俗文化等玉山系列油畫共50多件，內容極具自然生態及文化意義。

林世雄今天透過玉管處表示，玉山群山像一座美術館，引導出自然美學概念與特質，各類自然生態資源都令他非常感動，尤其山林中的多樣面貌與生命力，及各種山色姿態都是創作題材，期盼國家公園之美藉由作品對外傳播，引起觀賞者迴響，維護台灣美麗淨土。

玉管處表示，水里遊客中心是進入玉山園區前服務據點，除讓遊客了解各項旅遊資訊，停留時也可欣賞藝術創作之美，這次特展希望以柔性藝術結合生態保育，讓台灣之美以另一種面貌呈現，展期自15日到3月31日，歡迎民眾到遊客中心欣賞。（編輯：洪學廣）1090113

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