林右昌發紅包 粉絲贈小卡讚基隆有你真好

農曆春節將屆，基隆市長林右昌21日到七堵區慶濟宮發紅包，有市民送上手寫卡片，感謝林右昌讓基隆有了新生命，更強調「基隆有你，真的很好」。中央社記者王朝鈺攝 109年1月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）基隆市長林右昌今天到廟宇發紅包，有市民送上小卡片，提到以前從不以身為基隆人為傲，感謝林右昌讓基隆有了新生命的同時，也保有了它的純粹，「基隆有你，真的很好」。

林右昌今天前往七堵區慶濟宮參拜並發送紅包，現場大排長龍。有粉絲帶著林右昌競選時以旗幟製作印有「新基隆，新市長林右昌」小包包，還有一名女子透過家人轉送一張小卡片鼓勵林右昌。林右昌說，他一定會努力，把基隆變得更好。

卡片署名「基隆小市民」，內容提到，從小在基隆長大的她，從不以身為基隆人為傲；高中在台北求學，大學到了高雄唸書，每當同學想來基隆玩，她總說基隆沒什麼有趣或好玩，直到近幾年開始改口。

對她而言，最有感的莫過於各式藝文活動，以往只會往台北跑的她，也開始關注基隆獨立書店、老屋翻新等相關演講與活動；潮境海灣節更是她最愛的活動；耶誕節的海洋廣場讓她感受到原來基隆可以那麼美。

卡片還提到，基隆本就是個有溫度與歷史的城市，謝謝林右昌讓它有了新生命的同時，也保有了它的純粹，「基隆有你，真的很好」。（編輯：戴光育）1090121