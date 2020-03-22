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武漢肺炎／24日零時起禁來台轉機 暫訂實施2週
首頁 / 地方

防疫優先 台南護理之家暫停探訪到4月底

最新更新：2020/03/22 15:26
隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，台南市政府邀請轄內的護理之家開會研商後，決定23日起全面暫停家屬探訪至4月30日，避免群聚感染。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年3月22日
隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，台南市政府邀請轄內的護理之家開會研商後，決定23日起全面暫停家屬探訪至4月30日，避免群聚感染。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年3月22日

（中央社記者楊思瑞台南22日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市政府邀請轄內的護理之家開會研商後，決定明天起全面暫停家屬探訪至4月30日，並請機構提供手機視訊，讓家屬了解長者在機構內的現況。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，參酌國外發生長照中心群聚並導致死亡的案例，且死亡率的調查顯示多集中在70歲以上高齡長者。一般護理之家住民多為失能合併慢性病的老人，罹患重症或死亡的風險比一般人來的高，必須嚴防群聚事件發生。

台南市衛生局指出，昨天邀請所轄護理之家及台南市長期照護發展協會相關機構共同開會研商，提升疫情防範等級並討論相關防疫措施。會中多數機構及長照協會反映，擔心現階段無法確認訪客接觸對象及旅遊史的情況下，恐增加機構群聚風險。因此已請所有護理之家自明天起全面暫停家屬探訪至4月30日，並請各機構提供手機視訊，讓家屬了解長者現況。

台南市衛生局指出，對家屬而言，可能面臨增加對家人思念之情的狀況；但現階段疫情嚴峻，為了住民們的健康，期待家屬能共同來守護。衛生局並要求各機構務必落實人員管理及暫停非必要性出國，加強機構環境清消及工作人員防疫措施的在職教育。（編輯：黃世雅）1090322

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