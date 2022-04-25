嘉義市不再公布足跡 26日起長照機構禁探視

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市今天新增9例確診COVID-19，包含未滿12歲1例、12至64歲8例；市府有鑑於疫情嚴峻，處處都是危機，原則上不再公布確診者足跡，明天起住宿型長照機構禁止探視。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，有鑑於疫情日漸嚴峻，處處都是危機，嘉義市原則上將不再公布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）足跡。但若有特殊狀況，需要特別提醒警示，會另外補充說明。

因應疫情升溫，嘉義市長黃敏惠宣布，明天起住宿型長照機構禁止探視，建議家屬以電話或視訊代替，例外情形須經機構同意，並視疫情狀況滾動式調整。

嘉義市今天新增9例本土確診個案，其中2例（案58673、58675）為案42860的密切接觸者，於居隔期間陰轉陽。2例（案58674、58676）屬昨天公布的外縣市職場群聚案，居住在嘉義市確診者（案54465）的密切接觸者，匡列居家隔離採檢PCR陽性。

另外4案有北部出差、旅遊活動史，因出現上呼吸道症狀就醫，PCR採檢陽性；1例與外縣市友人聚餐，因友人確診，居隔期間出現症狀採檢PCR陽性。

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黃敏惠今天參加COVID-19防疫綜合討論視訊會議時建議，中央補助地方防疫動員計畫經費，即將在今年6月30日結束，盼延長補助期限，幫助地方度過疫情難關。

此外，居家確診者所需的口服藥物，目前全國只有50家醫院有備藥，嘉義市僅有部立嘉義醫院有備藥，其他醫院如有需要只能申請調撥，建請中央增加藥品布點。衛生福利部長陳時中承諾會增加布點，方便民眾取得藥品。（編輯：郭諭儒）1110425