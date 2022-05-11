金門單日確診創新高 國小以下線上學習再延2週

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金門縣11日再新增40例本土確診個案，縣府表示，為防範疫情擴散，國小以下學童居家線上學習將延長至29日。圖為金城鎮中正國小大門外觀。中央社記者黃慧敏攝 111年5月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣今天新增40名確診者，再創單日新高。防範疫情擴散，縣府宣布國小以下線上學習延至29日；住宿型長照機構暫停實體探視，工作人員如赴台返金，需快篩陰性才能進入機構。

金門縣長楊鎮浯今天在縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫陪同下，召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情。

楊鎮浯表示，全縣國小公私立幼兒園、托嬰機構和安親班，自3日到13日停止實體上課，改採線上學習；考量近來確診案例多數屬於家庭群聚，而且國內疫情發展日趨嚴峻，為避免增加染疫風險，經過調查，8成學校與家長團體都表示贊成延長線上學習；因此，國小以下下週起繼續暫停實體課程2週，改採居家線上學習方式到29日，讓學習不中斷，也讓家長放心。

此外，楊鎮浯表示，為了防範疫情擴散，影響機構住宿長者，今天起住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園，都暫停探視與訪視，改採預約視訊探視。住宿型長照機構的工作與服務人員，除了應完整施打3劑疫苗外，近期有自台灣返回金門者，還須快篩陰性，才能進入機構。

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明天農曆4月12日是金門年度盛會─迎城隍的日子，重頭戲迎城隍遶境將登場；楊鎮浯表示，由於目前大型活動無需再事先提報計畫，縣府和金城鎮公所尊重主辦單位城隍廟的規劃及安排，並會協助防疫措施。

對於金門縣今天疫況，縣府秘書長陳祥麟指出，新增40名確診者，年齡介於未滿5歲至90多歲，分屬4個家庭群聚案（17例）、3個群聚案（10例）、1個延伸案（1例），以及12個獨立案。確診累計248例，目前收治中47例，都是無症狀或輕症。（編輯：謝雅竹）1110511