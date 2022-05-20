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桃園防疫關懷包快易通 鄭文燦：優先發給市民

2022/5/20 15:19（5/20 16:36 更新）
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桃園市長鄭文燦（右）20日至八德區公所視察COVID-19防疫關懷包快易通辦理情形，並受訪表示，有外縣市民來桃園領防疫關懷包，但桃園防疫包數量有點不夠，還是以發給桃園市民為優先。中央社記者葉臻攝 111年5月20日
桃園市長鄭文燦（右）20日至八德區公所視察COVID-19防疫關懷包快易通辦理情形，並受訪表示，有外縣市民來桃園領防疫關懷包，但桃園防疫包數量有點不夠，還是以發給桃園市民為優先。中央社記者葉臻攝 111年5月20日
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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市長鄭文燦今天表示，有外縣市民來桃園領防疫關懷包，但桃園防疫包數量有點不夠，還是以發給桃園市民為優先；5月是防疫困難階段，等疫情結束以後再來討論選舉。

桃園市長鄭文燦下午陪同總統蔡英文，至八德區公所視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關懷包快易通辦理情形。

鄭文燦會前接受媒體聯訪時表示，防疫工作非常辛苦，謝謝第一線防疫人員，當然中央有些地方需要改進，「我也是據實以告」；針對政治問題則表示，今天不討論選舉，對他來說，5月是很困難的一個階段，等疫情結束以後再來討論選舉。

鄭文燦表示，防疫關懷包還是蠻重要，桃園用快易通方式發放防疫關懷包受到肯定，現在很多外縣市的人來桃園領防疫關懷包，但桃園現在防疫包有一點不太夠，希望還是以桃園市民為優先。

桃園市政府民政局補充說明，桃園市關懷包以設籍桃園市的市民為限，不提供外縣市民眾，請未設籍桃園的外縣市民眾不要前往領取。（編輯：方沛清）1110520

總統蔡英文20日赴桃園市八德區公所視察「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關懷包快易通」辦理情形，致詞時表示，桃園不但簡化申請流程，也在防疫包裡放了5支快篩試劑，讓確診者家人使用，市府很用心。圖為桃園防疫關懷包內容物。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月20日
總統蔡英文20日赴桃園市八德區公所視察「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關懷包快易通」辦理情形，致詞時表示，桃園不但簡化申請流程，也在防疫包裡放了5支快篩試劑，讓確診者家人使用，市府很用心。圖為桃園防疫關懷包內容物。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月20日
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