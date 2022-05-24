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台中謝氏早點老闆娘居隔未戴口罩現身店內 衛生局：最重罰30萬
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盧秀燕喊話中央普發快篩 籲購買足夠抗病毒藥物

2022/5/24 15:13
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市長盧秀燕今天表示，5月底到貨1.2億劑的快篩試劑，中央應平價釋出並每人普發3至5劑，另要採購足夠的抗病毒藥物，應供給需要的人。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，盧秀燕今天到市議會備詢，無黨籍市議員張滄沂質詢指出，他收到許多工廠老闆為了快篩試劑奔走，工廠只要有1名外籍勞工確診，就需調度許多快篩劑讓工廠員工篩檢，衛生局是否能協助民間添購。

對此，盧秀燕表示，依據中央說法，已採購2.4億劑的快篩試劑，5月底前約1.2億劑快篩試劑會到貨，台灣約2300萬人，她呼籲，普發快篩試劑才是人民要的，發給每個國民3至5劑，每人發3劑也才6900萬劑，國家還有5000萬劑可以調度。

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盧秀燕說，除普發快篩試劑外，市售快篩試劑1支平均95至100多元都有，比一個漢堡、便當貴，有人買貴、有人買便宜，政府應該平價供應，不該讓特定族群發國難財。

另有關抗病毒藥物部分，盧秀燕也喊話中央，採購的抗病毒藥物必須足夠，有醫生希望能開抗病毒藥物，但每間診所僅配給的藥量僅所需的1/10，有民眾認為大家症狀都一樣，為何有人能拿到抗病毒藥物，有人只能吃止痛藥緩解，就是因為抗病毒藥物不夠。（編輯：謝雅竹）1110524

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