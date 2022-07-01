加強開抗病毒藥物 高雄市列管65歲以上確診者

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高雄市長陳其邁1日在市府防疫記者會表示，高雄目前疫情發展情況符合預期，不過經專家會議討論，希望增加開立抗病毒藥物比例，針對65歲以上確診長者，將專案列管是否有服用抗病毒藥物。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市長陳其邁說，經專家會議討論，盼增加開抗病毒藥物比例，針對65歲以上確診者，將專案列管是否服用抗病毒藥物。醫師提醒，診療時要出示所有服用中處方藥、非處方藥和中藥。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄今天新增確診數約4450例，疫情發展情況符合預期，但昨天專家會議討論，希望增加開立抗病毒藥物比例，針對65歲以上長輩，將專案列管是否有服用抗病毒藥物。

陳其邁說，若符合開藥的原則、但醫師沒有開藥，會鼓勵醫師，原則上應該要盡量開藥，也提醒65歲以上或有癌症、糖尿病、慢性病等風險因子者，有時候病程會很快，千萬不能掉以輕心，覺得「不會那麼衰」，就醫時要記得跟醫師詢問是否可開立抗病毒藥物，跟醫師討論後服用。

高雄長庚感染醫學科主任醫師李允吉出席記者會表示，從中央流行疫情指揮中心公告的確診死亡病例可看出，死亡病例病人多為年齡大，或有癌症、重大疾病者。而權威性醫學期刊「新英格蘭雜誌」刊登的研究指出，抗病毒藥物Paxlovid能有效降低60歲以上COVID-19患者住院與死亡風險。

李允吉說，服用Paxlovid的主要副作用為味覺異常，其他如腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐等發生機率都不高，且原則上只要服完藥物後症狀就會緩解。但注意視訊診療時務必要出示目前所吃的所有處方藥、非處方藥、中藥等藥物，以供醫師評估是否會有交互作用、進行調整。

中央流行疫情指揮中心公布高雄市新增4453例確診。高雄市政府表示，其中有2例屬於外縣市個案，高雄市整體盛行率達15.78%；暑假期間，包含兒童輝瑞疫苗第2劑等校園疫苗接種計畫仍持續進行。

會中媒體詢問，「關懷包得來速」有無退場機制。陳其邁表示，由於確診者同住家人風險較高，基於防疫與便民考量，目前沒有考慮退場。（編輯：謝雅竹）1110701