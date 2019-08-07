巴黎聖母院火災後鉛汙染隱憂 兒童檢測多數過關

巴黎聖母院火災後正待重建，鄰近居民和媒體持續關注環境鉛汙染問題。鉛易對兒童造成損害，經檢測，多數住在聖母院附近的兒童血液含鉛量不到警戒範圍。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年8月7日

（中央社記者曾依璇巴黎7日專電）巴黎聖母院火災後正待重建，鄰近居民和媒體持續關注環境鉛汙染問題。鉛易對兒童造成損害，經檢測，多數住在聖母院附近的兒童血液含鉛量不到警戒範圍。

費加洛報（Le Figaro）報導，區域衛生局（ARS）昨天公布針對175名兒童執行的血液含鉛檢查結果，其中16人的數值處於須警戒範圍內，也就是每公升血液含鉛25到50微克。

此外，有一人的數值超過警戒線，也就是每公升血液含鉛達50微克，但無法確定與聖母院火災有關，相關單位調查這名兒童的住家環境，發現陽台覆蓋有鉛。

今年4月15日晚間，超過850年歷史的巴黎聖母院失火，13世紀建造的木製屋架燒燬，19世紀豎立的尖塔倒下，建材中含鉛，含鉛灰塵在火災中四散，形成附近居民及施工工人的健康隱憂。

聖母院周邊居民及媒體持續討論環境鉛汙染問題，巴黎市政府為弭平憂慮，於8月5日公布一系列清洗聖母院前廣場及附近道路的措施，承諾於8月底前完成，並將仔細檢查聖母院周圍800公尺範圍內的幼兒園和小學，在秋季開學前加強清洗。

法蘭西島（Île-de-France）行政首長卡杜（Michel Cadot）於7月25日宣布工地暫停施工，以確保工人安全。有團體提議把整個工地罩起來，但巴黎市府並未同意，理由是鉛不同於石棉，石棉纖維會飄散在空氣中，而鉛是落在地面。

巴黎中毒防治中心（Centre antipoison de Paris）參與檢測部分兒童的血液，中心主任藍葛宏（Jérôme Langrand）表示，中心幾乎每天都會發現大巴黎地區不同地點的兒童血液含鉛個案，含量都比住在聖母院周邊的兒童數值高。

他說，居住環境中也可能含鉛，例如已禁用的老舊油漆、水道系統、老舊建築陽台等，血中含鉛量再低，對人體也有毒性，不具風險的門檻並不存在。

他表示，風險主要與暴露在含鉛環境的時間長短相關，若長達數年、數月，就可能觀察到症狀；若只是暫時，雖不能說沒有風險，但不會太重大，急性中毒則很罕見。（編輯：馮昭）1080807