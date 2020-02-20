中國研究：武漢肺炎病毒傳播 不似SARS更像流感

（中央社芝加哥19日綜合外電報導）­­中國科學家針對18起武漢肺炎感染病例進行研究，發現此新型冠狀病毒的傳播方式更近似流感，而不像基因型態較接近的SARS，意味新冠病毒可能較原先認為更容易擴散出去。

研究人員從至少一個病例上發現，即使病患沒有出現症狀，病毒已存在。這項結論證實了令人擔心的問題，也就是無症狀武漢肺炎病患也能傳播病毒。

新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）今天發表這項報告。雖是初步研究，但提出新證據顯示，武漢肺炎病毒並不像其他冠狀病毒「表親」。

不像嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒是在人體下呼吸道深處感染導致肺炎，新冠病毒（COVID-19）似乎能同時棲息在上呼吸道與下呼吸道，如此一來，不但能引起嚴重肺炎，也能像流感和普通感冒般輕易將病毒擴散出去。

廣東省的研究團隊監測18名病患的病毒數量，其中一人的鼻子和喉嚨內只有中等數量病毒，從未出現任何疾病症狀。

在出現症狀的17名病患當中，研發團隊發現，他們一開始出現症狀後，病毒數量就會增加，且鼻子內病毒數量高於喉嚨內，這個模式更像流感而非SARS。

而無症狀病患體內的病毒數量，與出現諸如發燒等症狀病患體內的病毒數量類似。

加州拉荷亞（La Jolla）斯克里普斯研究所（Scripps Research）免疫學家安德森（Kristian Andersen）表示，這項發現更增添證據顯示，武漢肺炎病毒雖然在基因上與SARS相似，但傳播方式卻不像SARS，明顯地比其他已知冠狀病毒更能在人與人之間傳播。

安德森利用基因排序工具追蹤疫情傳播，但她並未參與這項研究。（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1090220