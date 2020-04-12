武漢肺炎韓國確診累計1萬512例 治癒率達7成

（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增32例，累計1萬512例，其中已有70.1%痊癒解除隔離。

韓聯社報導，截至今天凌晨零時，韓國新增確診數已連續一周維持在50例上下，近4天則都維持在40例以下。

值得注意的是，至今痊癒解除隔離者達7368例，在整體占比達70.1%，仍在隔離治療人數降至2930例。死亡案例則增加3例，來到214例，死亡率2.04%。

新增32例中，以機場檢疫確診18例占最大宗，京畿道4例，首爾、慶尚北道各3例，大邱2例，仁川、忠清南道各一例。加上各地驗出的案例，共有24例為境外感染，占75%。

為防堵境外感染移入及社區感染擴大，韓國政府要求所有入境者都必須居家隔離14天、擴大入境篩檢範圍，且將從13日起暫時取消90國的免簽入境待遇；國內強化社交距離規範，並規劃2周內開始使用電子手環管控居家隔離狀況，首爾市也配合禁止夜店、酒吧等娛樂場所群聚。

韓國至今篩檢近51.5萬人，其中49萬321人為陰性，另有1萬3788人仍在等候篩檢結果。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090412