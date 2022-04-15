梅姬颱風襲菲律賓傷亡慘重 杜特蒂視察災區

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）梅姬颱風侵襲菲律賓釀慘重災情，已知至少147人身亡。菲國總統杜特蒂今天赴災區視察並聽取簡報，了解災損和人員傷亡情況。

根據菲律賓官方的馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）臉書專頁資訊，杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天赴菲國中部雷伊泰省（Leyte）貝貝市（Baybay），空中視察梅姬颱風重創區域後，聽取官員簡報災損和民眾傷亡情況，並赴西雷伊泰省立醫院視察。

另據有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，雷伊泰省警方證實，梅姬颱風造成貝貝市和阿布育格鎮（Abuyog）至少147人喪生。

警方表示，罹難者中，101人居住在貝貝市。阿布育格鎮長特拉亞（Lemuel Traya）說，至少150名鎮民仍下落不明。

GMA新聞網報導，貝貝市災難風險縮減暨管理辦公室今天表示，當地約102人仍下落不明，103人受傷，一名傷者為菲律賓海巡隊員。

貝貝市災難風險縮減暨管理辦公室表示，山崩影響當地10多個巴朗蓋（barangay，菲國基層行政區，相當於村或里），逾3600人被迫撤離家園。

ABS-CBN新聞網引述阿布育格鎮漁民米羅（Allen Melo）說，梅姬颱風襲擊時，附近山體崩落到海中，引發海嘯般的大浪。

米羅說，他當時以為飛機正在接近，沒想到聽到的是山崩巨響。

報導指出，雖然他的腿因颱風受傷，身上也有傷勢，米羅仍在風災後回到被毀的家中，希望搶救出財物。

米羅試圖尋找他捕魚多年存下的3萬披索（約新台幣1.68萬元）現金，但未能找到，他的漁具和漁船也不見了。

米羅含淚說：「什麼都沒了。我沒找到我的漁船和引擎。」（編輯：黃自強）1110415