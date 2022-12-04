加拿大華語音樂節 引領台灣歌手走向世界

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台灣客語歌手黃宇寒2日晚間在加拿大華語音樂節玉石音樂嘉年華演出，演唱全新創作、帶著電音風格的客語歌曲，讓觀眾如癡如醉、掌聲久久不歇。 （玉石音樂嘉年華提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年12月4日

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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）台灣歌手黃宇寒、徐暘（Katree）參與加拿大華語音樂節玉石音樂嘉年華（Jade Music Fest）演出，大獲好評，得到多位國際知名音樂製作人讚賞。黃宇寒和徐暘相信藉由加拿大這個華語音樂平台，能讓她們的音樂更走向國際。

為期一星期的加拿大華語音樂節玉石音樂嘉年華於3日結束，來自世界多個國家的專業音樂人集結，進行一連串演唱會、研討會、交流活動等，不僅為觀眾帶來一流的聽覺享受，也讓國際音樂人才找到更多未來合作的可能性。

台灣著名的客語歌手黃宇寒2日晚間在溫哥華最大的劇院女皇劇院登台獻唱，她演唱全新創作、帶著電音風格的客語歌曲，觀眾如癡如醉、掌聲久久不歇。黃宇寒對中央社表示：「客語歌曲可不只是山歌呢！我帶來的歌曲很有世界性，有客語、印尼語和國語，很高興這樣的風格受到大家喜歡。」

這是黃宇寒第一次海外演出，她說：「雖然行程短暫，卻收穫滿滿，因為在音樂節接觸到許多世界知名的專業音樂製作人和團隊，為自己打開更多國際曝光的機會。」

Katree也是首度海外登台，她拿著一把木吉他、配著樂團夥伴的邦哥鼓演唱，輕搖滾風感動全場。她說：「來溫哥華之前沒想太多，單純想好好把握第一次海外演出的機會，但來了之後，除了樂迷鼓舞我，很多國際音樂製作人也肯定、讚揚我的表現，激發我走向世界的信心。」

除了遠從台灣來的黃宇寒和Katree，Ginalina（林佳君）、樂凡（Vanessa Lefan）和李冠毅（Kerr Lee）則是台裔加拿大音樂人。

3度入圍加拿大朱諾音樂獎（JUNO Awards）的Ginalina，演唱的歌曲注入台灣童謠元素，她說：「這些童謠是我父母那一代的美好回憶，我將這些音樂融入現代感，為兩代的文化做了很好的聯繫。」

出生台灣農村的樂凡，少時隨父母移民加拿大，台灣和加拿大的自然之美深深影響她，音樂呈現對環境和社會正義的熱情。

Kerr的音樂則充滿自由奔放，他在演唱會安排的第一首歌是Taste of Freedom，這是一首描述香港民主運動的歌曲，觸動很多加拿大華人的共鳴。

曾獲「葛萊美年度專輯獎」的音樂製作人傑夫波瓦（Jeff Bova）和新加坡知名製作人David Siow（蕭文聖）對於這些來自台灣背景的歌手都有很好的評價，認為他們潛力無限。

在北美擁有高知名度的流行歌手葉銘恆（Tyler Shaw），父親來自香港，母親是波蘭裔，他在2日的演唱會展現萬人迷的功力。

加拿大卑詩省兒童保育省務廳長、台裔陳葦蓁也在台上與葉銘恆同唱Kiss Goodnight，為演唱會帶來高潮。陳葦蓁說：「加拿大官方很重視玉石音樂嘉年華，這是一個可以讓音樂藝術家成就自己、發揮才能的平台，也能讓加拿大成為華語音樂產業重要的產製樞紐。」（編輯：陳惠珍）1111204

在北美擁有高知名度的歌手葉銘恆（Tyler Shaw），父親來自香港、母親是波蘭裔，他在玉石音樂嘉年華（Jade Music Fest）的演出風靡全場。（玉石音樂嘉年華提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年12月4日