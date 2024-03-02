加拿大能源部長：會加快新核電計畫審批時程

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（中央社渥太華1日綜合外電報導）加拿大能源與天然資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）表示，加國會加速新的核電計畫審批程序，但不會應安大略省所請跳過聯邦環評。

路透社報導，加拿大所有新重大項目都必須依「衝擊評估法」（IAA）環評，核反應爐自然也不例外。不過在最高法院去年裁定衝擊評估法已越權干涉到省級地方自治管轄後，聯邦政府允諾今春修法。

威金森表示，衝擊評估法修正將只限於法院所指正部分，否則修正幅度過大「勢必得啟動大規模的諮詢，將變得曠日費時」。

威金森表示，如何讓相關程序更加高效並回應各省的期望，聯邦政府確有一些想法，但也強調加快程序不會以犧牲環境為代價。

加拿大是世界第二大的鈾礦生產國，但冗長的管理監督程序讓有意在薩克其萬（Saskatchewan）省採礦的業者一等就是7年。

核能在加拿大普獲大眾支持，核能業的從業人員超過7萬，然而加國最新的核反應爐也已上線逾20年，衝擊評估法2019年上路以來也還沒核准任何核能項目。

若能縮短新核能項目審批時程，將有助總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨政府達成2035年底前電網零碳排的目標，這是加國2050年達成淨零排放的整體目標一環。

氣候團體與研究人員先前已警告，加拿大恐無法在設立的期限內達標。

安大略省上月表示會翻修在彼克令（Pickering）的老舊核反應爐，以延壽30年。彼克令位於多倫多東側約45公里。

加拿大19座核反應爐的發電量約佔全國電力14%，並已出口30多套重水式鈾反應爐（CANDU）到世界各地。

加國人口最多的安大略省，50%發電來自核能，如今當地希望推出更多核反應爐。

安大略能源廳廳長史密斯（Todd Smith）2月受訪時告訴路透社：「我們已提出盼讓核反應爐免於衝擊評估法環評。若安大略還得花個7到10年才能蓋出一座核電廠，聯邦政府就別奢望達成氣候目標。」（譯者：陳亦偉）1130302