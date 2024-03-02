國際能源總署：全球發電相關碳排2023年創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦1日綜合外電報導）國際能源總署今天表示，全球的發電相關碳排去年創新高，有部分原因是一些國家的水力發電受乾旱打擊，轉而增加化石燃料使用所致。

路透社報導，科學界表明若想限制全球氣溫增幅、防止氣候變遷失控，就必須在今後幾年戮力減少二氧化碳排放，當中最主要就是減少燃燒化石燃料。

國際能源總署（IEA）在一份報告裡說：「二氧化碳排放量非但未如邁向巴黎氣候協定立下的全球氣候目標般迅速下降，反而創新高。」報告內的分析顯示，來自發電相關的碳排在2023年增加4.1億噸來到374億噸，增加約1.1%。

報告指出，雖然諸如風力、太陽能與電動車等清潔能源科技在全球的擴大使用有助減低碳排增幅，但中國走出疫情後重啟經濟、水力發電量低的國家增加使用化石燃料和航空業的復甦，仍導致總體全球碳排上升。

因極端乾旱而採替代水力發電的措施約佔碳排增長的40%，約合1.7億噸二氧化碳。報告指出「若非如此，全球發電領域的碳排在2023年本會降低」。

報告顯示，美國的能源相關碳排下降4.1%，大部分減排量來自電力部門；歐盟更靠再生能源發電激增、同時減少燃煤與燃氣發電，能源相關碳排去年硬是降低近9%。

中國方面，隨走出COVID-19相關封控尋求復甦，能源需求不斷增長，導致發電相關的碳排增加5.2%。不過IEA也說，2023年全球在太陽能、風力發電與電動車的成長上，中國的貢獻約佔60%。（譯者：陳亦偉）1130302