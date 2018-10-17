強力執行反毒行動方案 新興毒品死亡件數下降

（中央社記者王揚宇台北17日電）去年有100人死於新興毒品，而今年1月至8月間降為28人；法務部法醫研究所長涂達人今天指出，新興毒品相關死亡件數下降，顯見政府在強力執行各項反毒行動方案下，初見成效。

法務部法醫研究所下午舉行媒體茶敘，會中就新興毒品相關死亡案件等議題進行討論。

涂達人說，新興毒品相關死亡人數去年有100人，其中，檢出成分比率最高者為「合成卡西酮類」，而它屬於中樞神經興奮劑，俗稱的「浴鹽」、「喵喵」都是這類的毒品；此類毒品過量使用或多種混合使用，會導致休克死亡，這在國內外已有許多案例。

涂達人指出，政府去年5月決議，要在4年投入新台幣100億元反毒，更於同年7月核定「新世代反毒策略行動綱領」，而在政府強力執行各項反毒行動方案後，今年1月至8月，共計有28件新興毒品相關致死案件。

這28件的新興毒品相關致死案，其中，男性死者為22件、女性6件，死者平均年齡30.8歲。

涂達人也提到，在死者身上檢驗出的新興毒品數量，由去年的4.2個，提高至今年的4.6個，顯示新興毒品的變化速度快且日益猖獗，值得重視。（編輯：梁君棣）1071017