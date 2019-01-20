三峽弒母案當天核定長照 新北衛局：遺憾

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三峽19日晚上發生精障男子涉嫌以電線勒斃母親的人倫悲劇，新北市衛生局表示，個案的母親19日當天已獲核定長照服務並通知個案本人，但很遺憾仍發生令人難過的憾事。

衛生局今天發出新聞稿表示，有關1月19日晚間三峽傳出男子勒斃母親的悲劇，男子為罹患精神疾病，由三峽區衛生所定期訪視的個案。個案也到醫院接受照護活動，穩定服藥。

衛生局新聞稿指出，個案母親在醫院協助轉介下，11日到長照管理中心提出申請長照服務，與照管專員約18日到家進行長照評估，當天訪視評估並無異狀，也現場告知會通過，19日正式核定長照服務並再度通知個案本人，很遺憾仍發生令人難過的憾事。

衛生局官員受訪表示，個案母親被害當天獲核定的長照服務項目包括「居家服務」及看病時的「交通接送」，以及有必要時的「喘息服務」。

衛生局提醒，民眾如有長照服務需求，在社區可以打1966專線，在醫院可以尋求出院準備服務協助。春節將至，如有長照需求，請提早申請，市府將儘速評估及安排後續長照服務。

這起命案發生在三峽區某處民宅，警方調查，嫌疑人供稱近日看電視知道以某些工具可以讓人窒息，因為76歲的母親長期臥病，不想讓媽媽這麼辛苦，所以，模仿電視報導的情節，涉嫌以電線延長線勒斃母親。

警方依據凶嫌的妹妹報案，趕抵現場發現母親已死亡。涉嫌行凶的男子也被帶回警局偵訊， 訊後，三峽警分局今天依殺害直系血親尊親屬罪將犯嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080120