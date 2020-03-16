撿骨師勒死情敵埋屍公墓 最高院判16年確定

（中央社記者林長順台北16日電）男子鄒尚仰不滿婚外情女友與王姓男子曖昧，與王男多次爭執後，將王男勒斃載到公墓埋屍。一審以傷害致死等罪判12年，二審改依殺人罪判16年。最高法院今天駁回上訴，全案確定。

鄒尚仰平日以駕駛計程車及殯葬業擔任撿骨師，與未婚劉姓女子為婚外情關係，劉女又與已婚的王男關係曖昧，鄒尚仰與王男為追求劉女，兩人多次發生爭執，鄒尚仰為挽回與劉女的感情，而對王男萌生殺人犯意。

判決指出，鄒尚仰於民國107年12月30日上午，先開車到南投縣南投市第九公墓找尋棄屍地點，再返家備妥撿骨所用挖掘、填土及穿戴等工具，同日晚間8時許，開車至王男於台中市沙鹿區公司前停車場埋伏等候。

當天晚間10時多王男現身後，鄒尚仰立即自王男身後，以右手用力勒住王男頸部，致王男窒息死亡後，再開車將王男屍體搬運至第九公墓剛撿骨後空墓內掩埋。

全案一審依傷害致死等罪，判處鄒尚仰有期徒刑12年。二審認定他準備殺人埋屍工具，明顯是預謀殺人，改依判殺人等罪判處有期徒刑16年。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1090316