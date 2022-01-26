國1后里段小客車自撞翻覆遭追撞 夫妻送醫不治

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國道1號南下后里路段，今天凌晨一輛自小客車疑失控自撞護欄翻覆，遭後方黑色小客車撞擊，車內女駕駛、男乘客送醫不治，2人為夫妻關係，黑車駕駛送醫無礙。

台中市消防局今天凌晨獲報，國道1號南下163公里后里路段，現場2輛自小客車車禍，有3名傷者，其中2人受困車內，立刻派員搶救。受困車內2人為夫妻關係。

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警方初步調查，35歲高姓女子駕駛銀色小客車載36歲廖姓男子，沿著中間車道行駛，在變換車道時車輛突然失控，行經163公里路段時自撞護欄車輛翻覆，又遭後方王男駕駛的黑色小客車撞上，銀色小客車車體嚴重毀損，黑色小客車擋風玻璃破裂。

消防人員到場協助2人脫困，高女臉部流血、左手脫臼，廖男頭顱破裂，2人當場沒有生命徵象，緊急送醫後不治。王男則有胸痛，意識清楚，送醫無礙。事故現場經由拖吊車排除，警方聯繫高女、廖男家屬，確切肇事原因由國道警察調查中。（編輯：張芷瑄）1110126