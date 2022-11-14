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誆收超商咖啡機維修業者回饋金 涉詐225萬遭訴

2022/11/14 14:17
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（中央社記者劉世怡台北14日電）任職某食品設備公司業務員的施姓男子涉以避免被超商刁難為由，向負責大桃園地區某超商咖啡機維修業者收取回饋金，累計5年共詐騙225萬6600元，士檢偵結，將施男起訴。

士林地檢署今天公布的起訴書指出，施姓男子於民國102年至107年間擔任某食品設備公司的業務廚師，負責展演公司所販售的廚房設備，提供客戶操作設備及食材的教育訓練，並販售客戶所需要的原物料等業務。

不過，施男被查獲涉嫌利用向客戶推廣業務機會，對陳姓業者佯稱「依食品設備公司規定，承攬咖啡機的廠商每月需繳交20%營業額為回饋金，作為食品設備公司業務人員打點超商主管及經理階層等人員，可避免被刁難，以保工作順利，也可避免被取代」等語。

起訴書指出，施男到案供稱，這些錢是陳姓業者要給他的顧問費及合作費，並沒有詐欺；且金額約是新台幣180萬至190萬元左右。

士林地檢署檢察官認為，食品設備公司並無「收取20%營業額的潛規則」，且陳姓業者付款後，施男也沒有把款項匯回食品設備公司，反而全數拿走，可見施男辯詞不可採，日前全案偵查終結，依詐欺罪嫌將施男起訴。（編輯：李錫璋）1111114

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