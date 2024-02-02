幫派分子催討債務押人恐嚇 北市警逮5嫌送辦

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（中央社記者劉建邦台北2日電）以胡姓幫派分子為首犯罪組織日前因債務糾紛涉把張姓男子從台北強押至台中，逼迫簽本票後才釋放張男，事後張男仍接獲恐嚇簡訊而向警方報案。北市警方循線逮捕胡男等5人送辦。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料指出，春節前夕，全力執行加強重要節日安全維護工作，強力查緝暴力討債、恐嚇取財等犯罪集團，並針對轄區幫派經營及圍事的大型特種營業處所實施區域封鎖、臨檢，執法壓制不法犯罪。

警方表示，昨天為執行專案首日，查獲涉毒品案19人、詐欺案3人及其他各類刑案8人，共逮捕移送犯嫌30人，其中天道盟胡姓幫派分子等5人涉恐嚇案，警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌把5人移送檢方偵辦。

警方指出，具有天道盟背景的胡姓男子因與張姓男子有債務糾紛，去年12月初在台北市中山區巧遇張男，竟夥同小弟把張男押至台中市出租套房，並以暴力脅迫要求簽下新台幣144萬元本票。

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警方表示，張姓男子簽下本票後雖被釋放，但事後仍接到胡姓男子等人發送的追討債務恐嚇簡訊，進而報警處理。北市中山警分局獲報後，昨天派員至台中逮捕胡男等5人到案，並查扣本票、和解書等物，警詢後送辦。

中山警分局指出，除將持續掃蕩犯罪，針對轄區潛藏治安隱憂場所，會運用第三方警政策略聯合稽查，阻斷經濟來源，確保民眾生命財產安全，呼籲各行各業發現周遭可疑人事物，應立即報警，警民一體共同維護社會治安。（編輯：戴光育）1130202