全運會桌球 陳思羽劉昱昕女雙連霸

（中央社記者黃巧雯桃園5日電）代表新北市的陳思羽與劉昱昕今天在全運會桌球女雙冠軍戰，以4比2擊退桃園市的于修婷與簡彤娟，順利完成連霸，而這也是劉昱昕轉任教練後，最後一次以選手身分出賽。

全運會桌球賽事今天在桃園市立體育館進行女雙冠軍賽，尋求連霸的陳思羽與劉昱昕此役贏得辛苦，歷經2比2平手後，連拿2局，才以4比2奪冠。

劉昱昕今年8月赴永和網溪國小擔任專任教練，桃園全運會也是她最後一次以選手身分參加大型運動會。

陳思羽表示，劉昱昕面對自己的最後一場比賽，加上對手是學妹以及背負著連霸壓力，因此有點放不開。

「她（陳思羽）扛得很辛苦。」劉昱昕表示，這是她選手生涯最後一場比賽，想劃下最好的句點，因此特別緊張。

談到關鍵第5局以20比18驚險拿下，劉昱昕說：「我們兩個有點在較勁，她（陳思羽）有點不高興我太緊張，她跟我講，我可能聽不進去，都有點在發脾氣。」

陳思羽與劉昱昕場上是隊友，場下更是多年好友，對彼此講話也相當直接，談到劉昱昕轉任教練，陳思羽笑著說：「以前對她（劉昱昕）抱持著希望，打完這場球後，可以退了。」

陳思羽上屆全運會桌球囊括女團、女雙及女單3座冠軍，今年已順利助新北市完成女團4連霸，今天在女雙也蟬聯冠軍，接下來將投入女單賽事。

陳思羽表示，儘管自己主要以國外比賽為主，但在國內比賽，在其他選手都會想贏她的情況下，也告訴自己不要怕輸、就正常打，要能夠扛住壓力，不要去想得過多少面金牌，上場後就從零開始。（編輯：張芷瑄）1081005