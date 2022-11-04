更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NBA賽事來了 中華電信雙平台天天直播

2022/11/4 19:54（11/4 20:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA快艇10日31日以95比93險勝火箭。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA快艇10日31日以95比93險勝火箭。（圖取自twitter.com/NBA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）NBA美國職籃例行賽如火如荼熱戰中，中華電信今天表示，回應國內球迷期盼，與合作夥伴愛爾達電視再度攜手5日起在MOD、Hami Video兩大平台直播NBA美國職籃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電信指出，從例行賽、季後賽到冠軍賽長達8個月的賽程，MOD、Hami Video將同步轉播超過200場以上的賽事，期盼各界一起關注最終誰能捧起全球矚目的NBA歐布萊恩金盃。

NBA為全球最受歡迎聯盟與國內籃球迷的必看賽事，中華電表示，5日開始於中華電信MOD、Hami Video平台提供直播、回看及VOD服務，首場直播將於5日上午8時30分提供人氣球隊金州勇士客場挑戰紐奧良鵜鶘，6日上午10時則是波特蘭拓荒者對鳳凰城太陽。（編輯：蘇志宗）1111104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族