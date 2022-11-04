NBA賽事來了 中華電信雙平台天天直播

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NBA快艇10日31日以95比93險勝火箭。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社記者江明晏台北4日電）NBA美國職籃例行賽如火如荼熱戰中，中華電信今天表示，回應國內球迷期盼，與合作夥伴愛爾達電視再度攜手5日起在MOD、Hami Video兩大平台直播NBA美國職籃。

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中華電信指出，從例行賽、季後賽到冠軍賽長達8個月的賽程，MOD、Hami Video將同步轉播超過200場以上的賽事，期盼各界一起關注最終誰能捧起全球矚目的NBA歐布萊恩金盃。

NBA為全球最受歡迎聯盟與國內籃球迷的必看賽事，中華電表示，5日開始於中華電信MOD、Hami Video平台提供直播、回看及VOD服務，首場直播將於5日上午8時30分提供人氣球隊金州勇士客場挑戰紐奧良鵜鶘，6日上午10時則是波特蘭拓荒者對鳳凰城太陽。（編輯：蘇志宗）1111104