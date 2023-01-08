林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）目前在澳職的旅外棒球好手林子偉今天明確表態要打世界棒球經典賽，不過他早就有意願參加，日前台灣隊總教練林岳平也提過林子偉有在36人集訓名單中，為台灣隊注入堅強戰力。

林子偉的經紀公司同時也是承辦台灣預賽的悍創運動今天在臉書粉絲專頁上表態，林子偉將參與這一屆經典賽，這也將是他第一次參加經典賽。另外林子偉透過2019年亞錦賽取得補充役資格，目前仍是列管身分。

不過之前經典賽台灣隊總教練林岳平在多次受訪時都表示，林子偉有意願打經典賽，5日教練團選出36人集訓名單後，林岳平也說林子偉有在名單中，另外有在36人名單中的旅外選手還有張育成、張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融等人。

林子偉去年與美國職棒紐約大都會隊簽下小聯盟合約，但傷勢影響出賽，本季最高層級上到小聯盟3A，8月遭釋出。之後林子偉在去年8月加盟美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks），去年10月再加入澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara），目前仍在球季中，一直維持著手感。

林子偉目前在澳職出賽22場，70打數敲出25支安打，包含3發全壘打，打擊率3成57。（編輯：張雅淨）1120108