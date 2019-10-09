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產地標MIT輸中傳遭卡 經濟部：中方回應無新規定

最新更新：2019/10/09 12:23

（中央社記者廖禹揚、潘姿羽台北9日電）台灣產製商品傳出遭中國海關要求加註China字樣才能放行，經濟部表示，的確接到產業公會陳情，但中國官方確認並無相關新規定或要求，呼籲業者提供具體案例。

媒體報導，多家業者近期接獲中國進口商、貨物代理人要求，必須在產地標示Made in Taiwan後加註China字樣，否則可能遭擋關，全國工業總會已介入協調。

對此，經濟部官員表示，先前陸續接到產業公會及報關行業者反映，指中國進口商或報關行通知必須要在MIT後加註Chine字樣，但透過管道與中方政府單位詢問後，中方表示沒有新增相關規定或要求。

經濟部官員說，目前尚未收到台灣業者提出的實際擋關案例，呼籲業者如果真的遭擋關，應盡快通知經濟部，以就個案情況提供協助。

立法院經濟委員會今天也談到此問題，國民黨立委陳超明表示，已經有6、7家廠商向他陳情，顯見很多地方、產業發生這樣的問題。

國家發展委員會主任委員陳美伶回答，確實有廠商前來詢問，是不是中國有要求產品必須標註China才能進中國，但政府相關部會查證後，目前並沒有這樣的限制。（編輯：蘇志宗）1081009

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