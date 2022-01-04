港科大廣州分校9月開學 中國首間無科系大學

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（中央社台北4日電）正籌備中的香港科技大學廣州分校校長倪明選近日表示，分校預計今年中落成，規劃將是中國第一間「無科系大學」，打破傳統學院架構，改採「樞紐模式」實現融合學習。

倪明選日前接受「香港01」專訪時作出以上表示。

他又說，「全世界大學都知道交叉學科重要，因為很多重要問題不是單一學科可以解決。廣州建校給了我們機會，由籌建開始就要做交叉學科」。

倪明選並在專訪中引用密西根大學前校長杜德斯塔（James Duderstadt）的說法，指新的思想常在學科碰撞時產生，未來大學的專業化將會降低，學科融合是發展趨勢，實現學科間縱向和橫向結合。

倪明選在專訪中說，香港科大廣州分校強調交叉學科，捨棄「學院」架構、提出「樞紐」模式。將設立4個樞紐，包括：功能、資訊、系統和社會樞紐。傳統的工學院、理學院、商學院等學院已有從基礎到應用研究的縱向架構，但各學院交叉不多、效用有限；樞紐是「橫向架構」概念，需要各個樞紐連動以實現縱向架構。

倪明選舉例，功能樞紐有硬科學（自然科學）、軟科學等領域，硬科學是材料、微電子、能源、地球科學等，軟科學是人工智能（AI）、電腦為主的數據科學等。功能樞紐上方的系統樞紐是智能交通、機械人等需要由硬科學、軟科學實現的系統；再上方的社會樞紐強調研究和社會的緊密關係，例如：金融科技就是社會樞紐，其將科技和社會、金融界結合在一起，應用在科技城市治理、科技政策等。

香港科大廣州分校將是中國第一間「無科系大學」，倪明選坦言其中仍有障礙待跨越。

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他說，這麼多年來，交叉學科推廣成效仍不如預期，原因在於制度，雖然跨學院合作計畫，仍是各個學院拿到經費後各做各的；再者，學術考核機制也是主因，例如一個跨學科研究，電腦學科是主要發表領域，對金融領域考核貢獻不大，就會影響金融學界合作的意願。

公開資料顯示，香港科技大學廣州分校位於廣東省廣州市南沙區東涌鎮，校地占地面積約1.1平方公里，由香港科技大學與廣州大學共同籌建，為「粵港澳大灣區規劃」發布後第一個具獨立法人資格的中國大陸與香港合作辦學機構，將在2022年9月1日開學。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110104