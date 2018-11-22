道瓊指數微跌 法人：台股短期先看選後表現

（中央社記者韋樞台北22日電）美股前二個交易日大跌，今晨收盤的道瓊指數僅微跌，台股21日則在低接買盤進場及櫃買指數走強而小幅震盪。法人指出，短期先觀察選舉後台股表現，中長期靜待貿易戰變化。

今晨收盤的歐股受到美股止跌反彈，加上歐洲聯盟執行委員會（EC）和義大利可能就後者預算赤字爭議達成妥協後，歐洲3大股市今天同步大漲逾1%。

美股今天在科技和能源類股領漲下開盤大漲，擺脫前二個交易日大跌的陰霾。午盤蘋果公司股價翻黑，收盤下滑0.1%，美股3大指數漲幅也收斂。道瓊工業指數微跌0.95點，幾乎持平，收在24464.69點；標準普爾500指數小漲8.04點或0.30%，收2649.93點；那斯達克指數漲63.43點或0.92%，以6972.25點作收。

台股21日受美股大跌551點影響，一度跌逾百點，所幸盤中台積電逐漸走強，加上台指期結算，在期貨帶動下，指數震盪走高，投信近期也持續回補店頭市場，最後僅微跌2.47點，顯示法人對台股後市不悲觀。

元大期貨表示，外資21日買超現貨2.4億元，11月合約結算後留倉淨多單4萬1634口。21日台指期開低走高，守住9700點和月線，顯示下檔支撐仍在；近期國際政經局勢相對不穩，英國脫歐、義大利預算案和中美關係都影響行情波動，週末還有台灣地方選舉，台指期布局暫時宜短線為主，中長期需待不確定因素逐漸散去。

法人表示，美中貿易戰雖見轉機，但干擾因素仍多，21日收盤的美股道瓊指數大跌551點，亞股中的陸股全面翻揚，台股開低後跌幅收斂，低接買盤增溫；今晨美股僅微漲收盤，台股可望狹幅震盪，櫃買指數是否持續走強值得觀察。

法人指出，美中貿易戰造成全球經濟成長不如預期，美股也從10月起出現大幅漲跌波動的走勢，台股也從10月底由9400點起跌深反彈，接下來短期先觀察11月24日九合一選後台股走勢，大盤持續反彈或修正，未來還是要看個股基本面擇優投資；中長期則觀察美中貿易戰是否有轉圜餘地，以及全球股市的反應。（編輯：黃國倫）1071122