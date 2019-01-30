美股強勢台股封關 法人估下檔有撐

（中央社記者韋樞台北30日電）台股今天農曆年前封關，原本市場期盼台股在萬點之上封關，但在台積電晶圓瑕疵事件下跌破萬點；今天凌晨蘋果公司公布財報獲利穩定，法人表示，美股仍強勢，台股下修空間有限。

美股今天收盤漲跌互見，在蘋果公司（Apple）發布季財報前科技股下滑，但是3M公司等工業股上揚支撐道瓊工業指數。在投資人等待蘋果財報時，蘋果股價收盤下挫1.04%。

道瓊工業指數上揚51.74點或0.21%，以24579.96點作收。科技股那斯達克指數下滑57.40點或0.81%，收7028.29點。

蘋果今天凌晨稍後公布去年最後1季財報，結果營收約843億美元，獲利約200億美元，但是iPhone銷售額較前年同期下滑15%，靠著音樂、電影、應用程式和其他服務的營收成長抵銷iPhone的銷售下滑，促使蘋果股價盤後上揚3.5%。估計將牽動今天台股的大盤及蘋概股表現。

為期兩天的美中貿易談判今天登場，美中官員希望能化解拖累彼此經濟和股市的貿易戰；同時華為財務長遭美國起訴，並向加拿大提出引渡要求。

今晨收盤的歐股由於市場對中、美高層貿易談判日益樂觀，歐洲主要股市今天收高，上揚0.1%到1.3%。

法人表示，台股今天封關，但國際上有諸多事件進行中，美中貿易談判、華為事件，再加上其他不確定因素干擾，特別是美股逢財報週，可能會影響台股後續表現，應謹慎考慮抱股過年。

法人指出，晶圓代工龍頭台積電因供應商供應不合格化學原料，造成晶圓14廠出現晶圓瑕疵事件，此事後續還須再觀察，估計影響台股回檔有限；至於受惠年節旅遊旺季題材的觀光、航運、百貨零售類股將挹注第1季財報。（編輯：楊凱翔）1080130