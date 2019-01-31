提振iPhone銷售 蘋果直營店舊換新優惠延長

（中央社記者吳家豪台北31日電）蘋果公司（Apple）正重新考量美國市場以外的iPhone定價，以提振iPhone的銷售狀況。蘋果直營店已悄悄把iPhone舊換新優惠延長到2月28日，搶攻農曆年紅包財並刺激換機需求。

蘋果台灣官網列出7款iPhone舊換新的價格，以iPhone 8為例，換購iPhone XR的價格為1萬7505元，換購iPhone XS的價格為2萬6505元。相較兩款新機的最低定價2萬6900元、3萬5900元，可省下9395元。

其他6款較舊機種包括iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone6，換購iPhone XR或iPhone XS的折價幅度介於3000元到7000元之間。

這次限時優惠僅適用於蘋果直營店內折抵換購，不在Apple Online Store提供。實際換購估價視裝置的狀況、年份與配置而有所差異。

蘋果於美國時間1月29日公布截至去年12月29日的2019會計年度第1季財報，其中來自iPhone項目的營收年減15%，來到519.82億美元，占整體營收比重61.6%。來自大中華地區當季營收來到131.69億美元，較上一年同期減少26.6%，仍是蘋果在全球第3大市場。

國外科技網站MacRumors報導引述蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，消費者持有舊款iPhone的時間相較之前拉長，加上總體經濟環境因素、特別是新興市場需求趨緩，使得當季iPhone營收年減15%。

路透社（Reuters）報導，庫克表示蘋果正在重新考量美國市場以外的iPhone定價，以協助當地iPhone的銷售狀況。（編輯：趙蔚蘭）1080131