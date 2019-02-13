聯合國：全球失業率降 7億勞工深陷貧窮

（中央社日內瓦13日綜合外電報導）聯合國（UN）旗下國際勞工組織（ILO）今天表示，去年全球失業率略微下降，但就業卻往往不保證有像樣的生活品質，約7億勞工深陷貧窮困境。

根據國際勞工組織發布的「世界就業與社會前景」（World Employment and Social Outlook）趨勢報告，去年全球失業人口減少200萬，降至1億7200萬人；失業率也由2017年的5.1%降至5.0%，首度跌回2008年爆發金融危機以前的水準。

路透社報導，國際勞工組織預期今年全球失業率將進一步改善為4.9%，且直到2022年都停留在這個水準，這歸功於高收入國家失業率下滑；但這項數據掩蓋一些令人憂心的趨勢。

法新社報導，國際勞工組織副理事長葛林斐德（Deborah Greenfield）在日內瓦對記者表示，由於「許多層面具不確定性」，加上「經濟展望正在惡化」，全球失業率的下降「預期將會停滯」。

國際勞工組織預估，明年全球失業人口將躍增200萬人，達到1億7400萬人，原因是勞動力擴大。

國際勞工組織的報告特別強調，全球有數以億計人口儘管有一份或一份以上工作，卻依舊貧窮。他們發現，去年全球33億就業人口當中，大多數苦於「缺乏良好的物質生活、經濟安全、公平機會或發展機會」。

國際勞工組織研究主任葛林蕭（Damian Grimshaw）在聲明中說：「就業並未保證有像樣的生活。」他指出，「多達7億人口雖有工作，目前卻生活在極度或中度貧窮之中」。

國際勞工組織的報告還發現，全球有20億就業人口屬於非正式僱用，占全球勞工比例高達61%。這些人若非沒有社會安全和合約保障，就是保障非常低。

葛林斐德還提醒，若無適當規範，一些新興商業模式，例如利用新科技、透過提供共享乘車服務這類網路平台創造的暫時工作，可能造成非正式僱用人口擴大。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1080213