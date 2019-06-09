中國擴大金融影響力 歐洲數國發行貓熊債券

（中央社巴黎9日綜合外電報導）包括葡萄牙、波蘭和匈牙利等歐盟國家已陸續加大力道發行以人民幣計價的「貓熊」債券，為中國擴大金融影響力助攻。奧地利和七大工業國集團（G7）成員國義大利預料近期將跟進。

「貓熊」債券指的是由非中國居民或公司所發行的人民幣計價債券，自2005年即在市場上流通，但4年前，在中國央行大力推動、為北京「一帶一路」倡議助攻之下，開始被炒熱。

5月30日，葡萄牙成為率先發行此類債券的歐元區國家，以4.09%的收益率，發行人民幣20億元（約2億5000萬歐元或2億8000萬美元）的3年期債券。

由於需求強勁，葡萄牙副財政部長莫里尼奧（Ricardo Mourinho）曾向財經新聞網站ECO News表示，政府的目標是「打入高流動性的龐大市場」。

尚未加入歐元區的波蘭和匈牙利已分別在2016年和2017－2018年發行中國市場債券，而歐元區的奧地利和義大利已表態可能跟進。

歐洲國家推行「貓熊」債券的主要動機包括吸引中國資金投入金融服務、基礎建設和交通運輸等領域。各國也可藉發行「貓熊」債券向北京傳達政治「善意」。

舉例而言，葡萄牙港市希尼斯（Sines）有意吸引中國投資，搭「一帶一路」倡議便車。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）亞洲債券市場專家Liang Si表示：「任何發行貓熊債券的主權債券發行者都可被視為在政治上正面表態，企圖與世界第二大經濟體中國建立進一步的關係。」

不過，「貓熊」債券至今的發行量為480億美元，和中國整體債券市場總值13兆美元相較，可謂小巫見大巫。

匯豐銀行（HSBC）法國債務資本市場主管蓋比松（Frédéric Gabizon）指出，人民幣債券市場的外籍發行者目前不多，因為這個市場「不特別有吸引力」。

根據報導，「貓熊」債券的發行量一般落在1億4500萬至4億3400萬美元之間，金額不算大，且為短期債券。

儘管如此，蓋比松指出，中國在世界經濟領域的重要性已無庸置疑，因此許多國家企圖協助中國發展金融市場。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1080609