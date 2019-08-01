回應海外資金子法規疑慮 財部提4點說明

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）「海外資金匯回專法」財政部子法規預告期明天截止，回應外界疑慮，財政部今天做出4點說明，將補強對「適用專法者，就同一投資事項不可再享其他租稅優惠」的說明，並增加舉例，幫助外界了解。

財政部7月26日預告「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法草案」，預告期7天至8月2日截止；預告至目前，外界對主要子法第14條存有較多疑慮。

根據財政部子法第14條，限定個人匯回境外資金或企業匯回境外轉投資收益，若已適用專法課稅，不可再就「同一事項」享有其他法令所定的租稅優惠，但外界認為，其中對「同一投資事項」的定義似乎不夠明確。

舉例來說，若投資者是以設立或增資其他企業來進行實質投資，其設立或增資的企業未來投入5G設備，是否會被視為「同一投資事項」，禁止適用產創的相關優惠。

對此，財政部賦稅署官員今天接受媒體聯訪時說明，第1，為避免產生爭議，預告後將修正子法第14條條文或說明，就何謂「同一投資事項」給出更明確定義，第2，已經在盤點現行有哪些租稅優惠，可能與專法優惠有重複適用疑慮，將增加舉例，說明怎樣就屬於優惠重複適用的情形，幫助外界了解。

賦稅署官員表示，第3，未來若遇到較為複雜的個案情形，將尋求經濟部協助認定，究竟兩邊投資行為是否有所重疊，以協助判定。第4，未來稽徵機關及個人或企業，若就租稅優惠是否重複適用見解有所不同，稽徵機關必須說明為何認定有重複適用租稅優惠的疑慮，會負起舉證責任。

賦稅署官員指出，海外資金專法共有3項相關子法，分別由財政部、金管會及經濟部主管，其中財政部及金管會子法，預告期結束，視各界意見修正後便可發布生效，經濟部子法則先須經行政院核定；預計3子法將配合母法，一併訂於8月15日生效上路。（編輯：鄭雪文）1080801