傳華為5G手機砍單 外資：對台積電影響有限

（中央社記者吳家豪台北5日電）華為5G智慧型手機傳出砍單，美系外資認為對華為供應鏈的晶圓代工廠台積電影響有限，且基地台和網通設備訂單持續增加，維持加碼投資評等和目標價368元。

台積電股價今天開高4.5元，盤中最高來到326元、漲幅約1.7%，成交張數逾1.84萬張。

美系外資發布研究報告表示，台積電客戶華為受到武漢肺炎疫情及遭限制使用Google行動服務（GMS）的影響，需修正智慧型手機庫存，今年初第一波砍單主要針對4G機種，本週砍單則向台積電調降5G智慧型手機需求。

以華為智慧型手機通路庫存約4000萬支到5000萬支來看，美系外資推算華為砍單將影響台積電單季約2萬片晶圓，相當於今年第2季台積電7奈米產能的20%。考量聯發科G系統單晶片及華為供應鏈其他廠商也可能砍單，整體而言將影響台積電今年第2季營收約5%。

另一方面，美系外資發現來自基地台和網通設備等基礎建設半導體的訂單持續增加，呼應近期中國電信商積極發展5G基地台以及網路視訊需求上升；其他業務包含醫療應用晶片、遊戲顯示晶片及蘋果訂單需求仍持續暢旺。

美系外資先前預估台積電今年第2季營收將季減3.9%，目前仍未調整預測，儘管2020年下半年需求取決於未來數個月武漢肺炎疫情對經濟的影響程度，仍看好台積電中長期成長趨勢，維持「加碼」投資評等和目標價368元。（編輯：郭無患）1090305