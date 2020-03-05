新台幣收盤站上29字頭 創逾1個半月新高

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美股強彈千點加上熱錢回流亞洲市場，台灣今天上演股匯齊揚戲碼，新台幣連日盤中測試29元後，今天終於闖關成功，收29.960元，升值7.8分，台北及元太外匯市場總成交金額15.58億美元。

受到美股強彈激勵，台北股市今天開高走高，收盤漲122.47點，為11514.82點；新台幣兌美元則以30.040元開出後，火速由貶翻升，並持續於29字頭高檔盤旋，最高來到29.916元。

值得注意的是，在熱錢匯入之下，新台幣匯價今天闖過「央行防線」30元整數關卡，收盤收在29.960元，不只連7升，更創下逾1個半月新高紀錄。

外匯交易員表示，美國聯準會緊急降息後，市場預期其他國家央行將陸續跟進，穩定經濟，有助於市場信心回溫，熱錢也回流亞洲市場；儘管新台幣連日盤中攻破30元大關，最終央行都在尾盤硬是壓回，今天在熱錢湧入之下，央行僅是稍作調節，不會與市場做對，因此新台幣成功站上29字頭。

匯銀人士則分析，市場資金寬鬆態勢底定，台股因具有高殖利率優勢，對熱錢頗具吸引力，儘管進口商仍不時會逢低進場、搶進便宜美元，抑制新台幣升幅，目前來看，新台幣匯價仍具有相當的支撐力道。（編輯：鄭雪文）1090305