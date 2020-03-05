台股收復11500點 三大法人1個月來首度同步買超

（中央社記者張建中台北5日電）美股道瓊指數大漲1173.45點，日本、韓國、香港與中國股市全面走揚，台股在三大法人1個月來首度同步買超下，指數收漲122.47點，突破11500點，蓄勢挑戰月線反壓。

台股今天在電子類股走勢強勁帶動下，開高走高，終場收在11514.82點，漲122.47點，漲幅1.08%，成交值新台幣1438.67億元。

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤升破30元關卡，收29.960元，升7.8分，連續7個交易日升值，並延續股匯齊揚的走勢。

外資繼4日買超台股63.05億元，終結連續8個交易日賣超後，今天持續買超9.65億元，儘管買超金額減少，不過，自營商轉為買超7.72億元，投信買超14.61億元，是1個多月來三大法人首度同步買超，今天合計買超31.98億元。

據統計，外資今天買超前10大個股以金融股最多，有新光金、玉山金、元大金與兆豐金4檔；賣超前10大個股以科技股居多，賣超聯電數量最多，達1萬7160張。

外資今天再度轉賣超台積電7424張，也分別賣超面板廠群創與友達1萬6977張及1萬4966張。

分析師王兆立表示，台股今天順利站上11483.48點半年線，並突破11500點關卡，月線11588.56點將是台股下一個挑戰的關卡，只是市場仍存有不少變數，預期台股短線將呈區間震盪整理格局。

除2月營收表現外，王兆立指出，武漢肺炎疫情後續發展、產業鏈復工情況與對全球經濟情勢的影響等都是後續觀察重點。（編輯：鄭雪文）1090305