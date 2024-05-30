致敬台灣美術 「雄獅圖書」李賢文捐書畫國圖典藏

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）「雄獅圖書」見證台灣美術長達半世紀，去年結束營業，創辦人李賢文今天特別捐贈307期月刊及400餘冊圖書給國家圖書館，以及他親繪20幅前輩美術家肖像畫，向台灣美術致敬。

雄獅圖書成立於1973年，除發行月刊「雄獅美術」（1996年停刊），也專門出版美術、文化、藝術家相關專業叢書，見證台灣半世紀的台灣美術史足跡，啟蒙許多美術學子。

「重見台灣美術史，向台灣美術致敬：雄獅美術暨李賢文畫作捐贈展開展儀式」今天上午在國家圖書館藝文中心1樓展覽室舉行，由國家圖書館館長王涵青代表受贈。

李賢文致詞表示，去年8月在「雄獅美術」臉書上貼了一篇短文，短短138字卻激起了輿論萬丈浪花；李賢文說他「沒有遺憾，在台灣美術的發展中，雄獅已貢獻了棉薄之力。」

李賢文表示，雄獅的所有過程，有幸獲得社會大眾的關注與支持，而國圖前館長曾淑賢也在第一時間表達關切，進而有典藏雄獅出版資源的計畫，讓台灣美術教育的火炬可以透過國家圖書館的典藏而持續傳遞。

李賢文表示自己曾慨嘆自己好像傻瓜，總是在做虧本的事，然而畫家楊三郎曾告訴他，「這社會若要進步，就是要靠這些傻瓜！」李賢文致詞時一度哽咽，令在場觀眾動容。

王涵青致詞表示，「雄獅美術」月刊及其出版圖書帶給她許多色彩繽紛的時光，未來雄獅所捐贈的歷年出版品、印刷網片、美術資料室藏書，都將典藏於115年完工的國家圖書館南部分館。

王涵青表示，這些珍貴典藏將進行影像數位化，納入國圖「當代名人手稿典藏系統」，透過網路擴及全世界；王涵青說，「國家圖書館和雄獅美術都深信『台灣美術，只有開始，沒有結束』」。

此次「重見台灣美術史，向台灣美術致敬：雄獅美術暨李賢文畫作捐贈展」，今天起展至8月15日。（編輯：陳政偉）1130530