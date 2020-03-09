疫情打亂成長基調 3月出口估轉負成長

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）電子零組件外銷暢旺，台商資通訊產品產能回流加上基期偏低，2月出口年增24.9%。財政部表示，若無武漢肺炎疫情影響，增幅可再放大7.5至9個百分點；3月出口則將面臨不小緊縮壓力，估年減2%至5%。

財政部今天公布2月海關進出口初步統計，由於去年2月有春節連假，今年2月工作天數多了5天，出、進口年增率均大幅成長；2月出口253.8億美元，年增24.9%，進口220.8億美元，年增44.7%。

合計前2月出口504.5億美元，年增6.4%，前2月進口436.9億美元，年增5.3%，出、進口相抵，前2月出超67.6億美元，較上年同期增加8.1億美元；整體來看，排除春節因素影響後，出、進口仍持續成長。

財政部統計處處長蔡美娜分析，若沒有疫情干擾，2月出口至少可年增3成以上，中國大陸復工緩慢，影響生產及物流，衝擊出口下滑15億至18億美元，使年增率收縮7.5至9個百分點。

蔡美娜表示，根據公認的看法，目前疫情仍處於擴散前期，何時平息難料，短期內勢必拖累全球消費、投資、貿易，衝擊國際原物料價格跌幅更深，壓縮台灣出口空間，預估3月出口將轉為負成長，減幅估約2%至5%，第1季及第2季出口成長空間都將受到限縮。

蔡美娜指出，後續會持續關注疫情對中國復工腳步、日韓產能衝擊等供應面影響，以及疫情對全球終端消費等需求面影響。

在各出口貨品表現方面，隨5G等新興科技發展以及台商產能回流，電子零組件及資通訊產品2月出口分別年增46.2%及31.5%，前2月出口值183.9億美元及66.5億美元，更雙創歷年同期新高，為支撐出口的雙引擎；蔡美娜表示，若無疫情影響，表現預估將可更亮眼。

至於其他類貨品，蔡美娜指出，2月因基期偏低，年增率大多轉正，但合計1、2月來看，大多仍呈現衰退，負成長1.5%至10.5%不等，相對疲弱。

其中機械出口更是已明顯受到疫情衝擊，因中國需求急凍，即使低基期，2月仍年減2%，前2月年減則逾一成；塑橡膠及化學品出口，因國際原油價格低檔及中國需求降低，前2月也分別年減8.1%及4.2%。

對於疫情是否帶來轉單效應，蔡美娜認為，根據業界說法，面板、DRAM及被動元件等相較是受惠對象，但統計上很難直接對應到哪一類出口商品表現；不過，電子零組件中的印刷電路板2月年增近5成，明顯反映廠商因應中國復工延遲，增加台灣產能支應的現象。

進口方面，受低基期及半導體產業投資熱度帶動，2月年增44.7%，前2月則年增5.3%；其中前2月資本設備進口值達77.9億美元，創歷年同期新高，年增16.9%；在進口市場方面，受疫情影響，自中國資本設備進口轉為衰退，相對自日本、東協進口則皆增逾1成。（編輯：楊玫寧）1090309