若疫情燒至下半年 楊金龍：經濟成長率恐難保2

（中央社記者潘姿羽台北12日電）武漢肺炎疫情對於經濟前景的衝擊不可小覷，中央銀行總裁楊金龍今天表示，假設疫情延燒到下半年，今年台灣經濟成長率「保2」恐有危機。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情已自中國大陸蔓延至日本、南韓、義大利、美國及伊朗等近100國。中央銀行報告指出，中國大陸已是全球第2大經濟體及第2大進口國，且在全球供應鏈扮演核心角色，中國生產中斷及需求下滑對全球經濟的負面外溢衝擊，將遠大於SARS。

主計總處考量疫情蔓延將衝擊全球景氣，且不利台灣出口及民間消費成長，2月中旬的經濟預測記者會上，宣布下修今年台灣經濟成長率預測值0.35個百分點，降至2.37%。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，面對立委關切疫情對經濟的衝擊，他表示，假設2019年冠狀病毒疾病疫情延燒至第3、4季，經濟成長率「保2」的機會確實會下降。

中央銀行預計3月19日召開第1季理監事會議，屆時也將公布經濟成長率預測值；楊金龍今天並未透露下修幅度，但他表示，會一併考慮疫情造成製造業斷鏈的議題。（編輯：楊凱翔）1090312