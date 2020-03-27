台股翻黑失守9700點 週線收紅

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美股電子期貨盤下跌，台股午盤過後翻黑，9900點、9800點得而復失，上下震盪263點，終場下跌37點，失守9700點，不過週線收紅。法人表示，若疫情擴散速度放緩，全球股市將有明顯彈升空間，台股可望持續上攻。

美國聯邦參議院通過2兆美元經濟振興方案，美股氣勢如虹，道瓊指數3天來漲幅逾21%，邁入全新牛市。道瓊工業指數終場飆漲1351.62點，漲幅6.38%，收在22552.17點。

美股道瓊指數大漲，台股早盤一度大漲218點，最高來到9954點，逼近萬點大關，不過盤中電子漲幅收斂，台股9900點得而復失，漲幅縮小到百點之內，午盤美股期貨盤一度跌470點，台股再回落9800點之下並翻黑，尾盤下跌37點作收，失守9700點。

加權股價指數終場收在9698.92點，下跌37.44點，跌幅0.38%，成交值新台幣1801.6億元。電子股跌1.25%，金融股漲1.89%。不過台股今天週線收紅，大漲464.8點，擺脫之前2週重挫2982點的陰霾。

主要電子權值股盤中漲幅收斂終場翻黑，股王大立光4000元得而復失，收在3870元，下跌3.13%，晶圓代工龍頭台積電走跌收在273元，下跌2.5%。鴻海收在70.1元，下跌1.27%。聯發科翻黑收在340元，下跌1.02%。

傳產股台塑四寶漲跌互見，其中台塑收在74.7元，漲0.81%，台塑化收在80元，小漲0.38%，台化收在68元，小跌0.73%，南亞收在平盤55.6元。

金控股相對強勢，國泰金收在35.8元，漲1.56%，富邦金收在38.3元，漲2.68%。中信金收在17.9元，漲3.47%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股跌破10年線後，政策作多，除降息刺激資金行情，國安基金也獲授權進場，加上美股大幅反彈激勵，台股本週以來呈現大漲格局，不僅收復10年線，甚至挑戰萬點大關。

展望台股後市，沈建宏指出，就武漢肺炎疫情分析，中國及南韓疫情得以控制，預估義大利等歐洲各國未來疫情有機會逐漸和緩。整體而言，在全球央行持續貨幣寬鬆下，一旦疫情擴散速度放緩，全球股市將有明顯彈升空間，台股可望持續上攻。

展望今年，沈建宏表示，今年台股企業獲利仍有機會維持正成長，且台股現金股息殖利率達3.67%，在全球市場名列前茅，對國際資金吸引力持續提升，有利台股中長線表現。（編輯：張均懋）1090327